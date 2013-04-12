Написать сайт типа survivor pool

Описание задачи в приложении. Техзадание дорабатываю, на момент начала работы добавлю еще набросков интерфейса и распишу подробнее как работают отдельные страницы.

Дизайн будет позже, поэтому верстку не учитываем. Все пока что в стандартном виде.

Функциональность специфическая, поэтому думаю что писать стоит на каком-то из PHP фреймворков.

Прошу оценить по стоимости и времени и указать какой фреймворк планируете использовать.