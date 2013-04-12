Завершить работу над сайтом на yii

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Закрыт3 заявки148 просмотров

необходимо подключить perfect money на сайт и выполнить ряд других доработок – основная часть работ уже выполнена

Yii
12 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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