Добрый день коллеги. Нужен специалист со знанием php для правки готового плагина для wordpres - плагин калькулятор который расчитывает стоимость пластиковых окон. Есть формула которая уже реализована - ее надо бы подправить. Более подробней в ...
Завершить работу над сайтом на yii
необходимо подключить perfect money на сайт и выполнить ряд других доработок – основная часть работ уже выполнена
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