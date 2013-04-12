Modx + формирование PDF

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

Необходимо создать форму средствами MODx и при отправки все поля отображаются в PDF файле. Файлик идет в атач и отправляется.

MODX
12 лет назад
mihail_vim
Михаил 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров