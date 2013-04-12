Необходимо натянуть сайт на UMI

Сам сайт: wrkshp.ru

Нужно:

1) Два вида категорий (или как это называется в ЮМИ): События и Новости. События в слайдере.

2) Внутряк: Новость, Категория, Страница. Все стандартно - картинка и текст.

3) Каледарь. Поставить скрипт календаря, ссылки в даты буду проставлять вручную. Или как то еще

4) Простая авторизация.

Лицензия Бизнес.

Интересует цена и сроки