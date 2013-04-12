СРОЧНО!!!!!Требуется доработать сайт на джумла . Вот ссылка на сайт www.heppy-plastilin.ru У двух программистов возникли сложности!!!!! Кое что по списку сделано. Доработки смотрите в прикрепленном файле!
Необходимо натянуть сайт на UMI
Сам сайт: wrkshp.ru
Нужно:
1) Два вида категорий (или как это называется в ЮМИ): События и Новости. События в слайдере.
2) Внутряк: Новость, Категория, Страница. Все стандартно - картинка и текст.
3) Каледарь. Поставить скрипт календаря, ссылки в даты буду проставлять вручную. Или как то еще
4) Простая авторизация.
Лицензия Бизнес.
Интересует цена и сроки
Заявки фрилансеров
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