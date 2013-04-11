СРОЧНО!!!!!Требуется доработать сайт на джумла . Вот ссылка на сайт www.heppy-plastilin.ru У двух программистов возникли сложности!!!!! Кое что по списку сделано. Доработки смотрите в прикрепленном файле!
OpenCart Version 1.5.4.1
1. Установить шаблон
2. Вставить в шапку телефон
3. Установить купленные модули и настроить их.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на не распространённом движке (BIGcms) нужно добавить на главную слайдеры.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть рабочий скрипт на JS с использованием canvas. (см. приложение) демо - http://zvezda56.ru/pzl.html ( ! любой браузер кроме IE ! ) Необходимо добавить функционал (touch events) ...Завершен12 лет назад
Нужно сделать парсинг аватара? количиства твитов, читателей и читаемих с https://twitter.com/users/show/medvedevrussia на сайт с CMS DLE. Ник задается через доп. поле.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
есть сайт с уже установленной формой отправки сообщения, нужно подключить к нему только php файл, который собственно и отправляет это сообщение. так же есть сайт, где это уже реализовано и мне нужно только сделать копию. ...Завершен12 лет назад
Необходимо сделать чтобы в корзине при изменении количества товаров сумма автоматически пересчитывалась, т.е. чтобы не надо было нажимать на кнопку обновить. Стоимость, сроки?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер, требуется создать интернет аукцион авто. Желательно на готовом скрипте. Есть проект на друпале, там описаны модули,которые были включены в этот проект. Можно на вордпресс или джумла. Везде есть свои плагины аукциона. Без предоплаты. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Всем доброго времени суток! Таксссс. Нужно вот что: Программа, скрипт которая бы создавала пользователя на портале ( http://my.opera.com/community/ ) и добавляла в БЛОГ от зарегистрированного пользователя новость ( забиваеш программе логин, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сайте есть заказ товаров через интернет, допустим по умолчанию сумма 1000р, в поле input вводится промо-код, затем отсылается post запрос в php файл и проверяется наличие такого кода в списке, в любой случае возвращается ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
2 сайта расположены на одном аккаунте хостинга. Сообщение яндекс-вебмастера: "При последней проверке Вашего сайта наши алгоритмы обнаружили код, автоматически перенаправляющий посетителей на другие ресурсы при посещении сайта с мобильных устройств." ...Завершен12 лет назад