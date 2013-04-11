Joomshopping правки

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Закрыт2 заявки108 просмотров

Необходимо сделать чтобы в корзине при изменении количества товаров сумма автоматически пересчитывалась, т.е. чтобы не надо было нажимать на кнопку обновить. Стоимость, сроки?

12 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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