Joomshopping правки

Добрый вечер, требуется создать интернет аукцион авто. Желательно на готовом скрипте. Есть проект на друпале, там описаны модули,которые были включены в этот проект. Можно на вордпресс или джумла. Везде есть свои плагины аукциона. Без предоплаты. ...