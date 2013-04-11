нужна помощ в доработке самописного сайта на пхп создание двух проектов на джумла создание двух самописных проектов работаю без предоплаты, возможно заключения договора. ТЗ скину по необходимости
4 задачи с сайтом на друпал + уберкарт
Сайт 4lifedream.ru
1. Если войти в корзину, будет ошибка- надо исправить
2. Если нажать в корзине кнопку удалить рядом с товаром, то все виснет на несколько секунд
3. На сайте есть 2 каталога товаров, нужно сделать так, чтобы нельзя было товар добавлять в корзину из разных каталогов. (если был уже добавлен товар из другого каталога, выводить сообщение, что в корзину можно положить товары только из одного каталога. Либо «Трансфер Факторы РФ» либо «Товары 4Life из США», если Вы все-таки хотите положить данный товар в корзину, то прежде очистите корзину)
a. Трансфер Факторы РФ
b. Товары 4Life из США
4. Вывести общий вес товаров в кг на страницу «Корзины» и «оформление заказа»
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