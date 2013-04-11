4 задачи с сайтом на друпал + уберкарт

Сайт 4lifedream.ru

1. Если войти в корзину, будет ошибка- надо исправить

2. Если нажать в корзине кнопку удалить рядом с товаром, то все виснет на несколько секунд

3. На сайте есть 2 каталога товаров, нужно сделать так, чтобы нельзя было товар добавлять в корзину из разных каталогов. (если был уже добавлен товар из другого каталога, выводить сообщение, что в корзину можно положить товары только из одного каталога. Либо «Трансфер Факторы РФ» либо «Товары 4Life из США», если Вы все-таки хотите положить данный товар в корзину, то прежде очистите корзину)

a. Трансфер Факторы РФ

b. Товары 4Life из США

4. Вывести общий вес товаров в кг на страницу «Корзины» и «оформление заказа»