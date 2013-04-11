Корректирование модулей и категорий в Joomla 2.5

Необходимо подправить недочеты в категориях меню и настроить пару модулей... Работа не пыльная времени много не займет... По поводу оплаты думаю договоримся ( если устроит ваша работа то будут еще заказы и много ) Связаться со мной можно тут или же удобнее по ICQ 698-061-923