Корректирование модулей и категорий в Joomla 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки151 просмотр

Необходимо подправить недочеты в категориях меню и настроить пару модулей... Работа не пыльная времени много не займет... По поводу оплаты думаю договоримся ( если устроит ваша работа то будут еще заказы и много ) Связаться со мной можно тут или же удобнее по ICQ 698-061-923

Joomla
12 лет назад
Internet-Shop
Игорь 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров