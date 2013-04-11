Имеется сайт на joomla 1.5. Необходимо по фиксить меню и сделать подгрузку новых шрифтов. Вот сайт http://www.phogame.ru/
PHP MVC программист (новый проект удаленно)
Требуется программист для разработки нового проекта, на базе bileti-tut.ru, хорошо владеющий PHP + MVC (фреймворк LiveStreet)
Изучение нового, профессиональное развитие, высоко нагруженные проекты, карьерный рост.
Мы любим свою работу и с удовольствием поможем вам ее полюбить.
Нужно:
- Создавать новый функционал (создание моделей и экшенов), исходя из поставленных задач
Мы предлагаем:
- Адекватную и быструю оплату. (По факту сдачи/приема заданий)
- Интересные задания. (Опыт построение современных, эффектных, легких интерфейсов)
- Поможем освоиться с кодом на первых этапах
- Постоянные работы над bileti-tut.ru, ticketone.ru, moscow-tickets.ru
- Используем и научим: Sphinx, Memcached, LiveStreet, Git
- Только долгосрочное сотрудничество. Наша политика (только после испытательного срока) — щедрая оплата за красивый код и быстрый результат.
- Умение пользоваться git является серьезным плюсом.
Работа в команде:
+ стабильность
+ обмен опытом
+ развитие и удовольствие от работы
Оплата почасовая 10 – 15$ час и больше (в зависимости от эффективности)
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