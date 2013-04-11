PHP MVC программист (новый проект удаленно)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

Требуется программист для разработки нового проекта, на базе bileti-tut.ru, хорошо владеющий PHP + MVC (фреймворк LiveStreet)

Изучение нового, профессиональное развитие, высоко нагруженные проекты, карьерный рост.

Мы любим свою работу и с удовольствием поможем вам ее полюбить.

Нужно:

- Создавать новый функционал (создание моделей и экшенов), исходя из поставленных задач

Мы предлагаем:

- Адекватную и быструю оплату. (По факту сдачи/приема заданий)

- Интересные задания. (Опыт построение современных, эффектных, легких интерфейсов)

- Поможем освоиться с кодом на первых этапах

- Постоянные работы над bileti-tut.ru, ticketone.ru, moscow-tickets.ru

- Используем и научим: Sphinx, Memcached, LiveStreet, Git

- Только долгосрочное сотрудничество. Наша политика (только после испытательного срока) — щедрая оплата за красивый код и быстрый результат.

- Умение пользоваться git является серьезным плюсом.

Работа в команде:

+ стабильность

+ обмен опытом

+ развитие и удовольствие от работы

Оплата почасовая 10 – 15$ час и больше (в зависимости от эффективности)

GitPHP
12 лет назад
faido
Олег 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обработка 404 ошибки

    Добрый день! Необходимо на самописном движке сделать корректную обработку ошибки 404 средствами PHP (сейчас редиректится на главную) Сразу говорю что знание PHP обязательно и нужно будет смотреть код. ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать карту сайта в xml

    Сделать xml карту для сайта на Joomla+virtuemart+sh404sef (для ботов гугла и яндекса). В карте должны присутствовать ссылки на все товары. По возможности также сделать и карту сайта в html (красота и дизайн не требуются). ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вставить коды бирж ссылок и настроить их работу

    Вставить коды бирж ссылок (TL, sape) и настроить внешний вид и их корректную работу. Заключить ненужные внешние ссылки в теги nofollow и noindex. Нужно прямо сейчас. С вас: примеры вашего размещения ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Php, prestashop, доработка

    1. Необходимо убрать из движка все что связано с продажей товара, будет использоваться как каталог. 2. Добавить возможность настройки показа блоков и модулей в зависимости от языка пользователя. 3. Добавить закладки в карточку ...

    PHPPrestaShop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать импорт товаров

    всем доброго дня. сайт на битриксе. есть общий раздел там находится описание товаров (размеры, характеристики, фото и др.) и есть раздел торговый каталог там находся только цены. Необходимо сделать импорт из общега ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Букмекерская контора

    $100

    Набираю команду для разработки букмекерской конторы. Необходим движок, сайт. Готов обеспечить финансами, оплатить: хостинг, проделанную работу и т.д.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад