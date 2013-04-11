PHP MVC программист (новый проект удаленно)

Требуется программист для разработки нового проекта, на базе bileti-tut.ru, хорошо владеющий PHP + MVC (фреймворк LiveStreet)

Изучение нового, профессиональное развитие, высоко нагруженные проекты, карьерный рост.

Мы любим свою работу и с удовольствием поможем вам ее полюбить.

Нужно:

- Создавать новый функционал (создание моделей и экшенов), исходя из поставленных задач

Мы предлагаем:

- Адекватную и быструю оплату. (По факту сдачи/приема заданий)

- Интересные задания. (Опыт построение современных, эффектных, легких интерфейсов)

- Поможем освоиться с кодом на первых этапах

- Постоянные работы над bileti-tut.ru, ticketone.ru, moscow-tickets.ru

- Используем и научим: Sphinx, Memcached, LiveStreet, Git

- Только долгосрочное сотрудничество. Наша политика (только после испытательного срока) — щедрая оплата за красивый код и быстрый результат.

- Умение пользоваться git является серьезным плюсом.

Работа в команде:

+ стабильность

+ обмен опытом

+ развитие и удовольствие от работы

Оплата почасовая 10 – 15$ час и больше (в зависимости от эффективности)