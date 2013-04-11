Экспорт данных в БД MS Office или другую

На сайте - hr-prioritet.ru

Идет прием резюме в формате преобразованных постов WordPress

Там есть все поля что на странице http://hr-prioritet.ru/?page_id=4

кроме картинок и документов

Сейчас реализован Экспорт всех полей в Excel

Хочется реализовать экспорт всего что необходимо и удобную навигацию в Access или другую БД с которой будет удобно работать и иметь возможность эту БД расшарить удаленно на другие компы другим пользователям.