Написать модуль для WP / DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок151 просмотр

Необходимо написать модуль, который позволял бы настраивать внешний вид главной страницы.

Готового ТЗ нету, есть только общее представление как модуль должен работать

DLEWordPress
12 лет назад
oleg220201
Савельев 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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