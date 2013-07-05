Нужно написать скрипт для переноса каталога товаров из БД VM1 в VM2. Есть четкое понимание "что нужно". Оплата western.
Доработать сайт на Joomla
Ищу хорошего специалиста, который в короткие сроки, доработал бы сайт на Joomla
Если Вы сможете сверстать его, и установить — будет большим плюсом. Адаптивная верстка (есть макеты).
Оплата электронными деньгами, после выполнения работ. Прошу назвать бюджет, за который готовы работать.
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