Доработать сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Ищу хорошего специалиста, который в короткие сроки, доработал бы сайт на Joomla

Если Вы сможете сверстать его, и установить — будет большим плюсом. Адаптивная верстка (есть макеты).

Оплата электронными деньгами, после выполнения работ. Прошу назвать бюджет, за который готовы работать.

Joomla
12 лет назад
megabbon
Максим 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alcontrol_w
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
12 лет назад
$235
10 дней
Александр очень корректно и качественно выполнил работу. Рекомендую!
Велись работы над сайтом. Все прошло нормально.

Заявки фрилансеров

alcontrol_w
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
12 лет назад