Разработка мультимедийных виртуальных туров: программист/программист-стажер. Приглашаем в команду 3DTOUR.ua единомышленника, обладающего аналитическим складом ума, имеющего навыки и опыт программирования, общие представления о дизайне и эстетике, желание развиваться. Основные обязанности: ...
Создание веб-приложения
Веб приложение позволяет пользователям загружать свои данные (файлы) определенных форматов и выполнять
автоматическую конверсию этих данных в другие форматы по выбору пользователя.
Необходимо:
1. Разработать веб приложение способное обрабатывать входящие/загруженные файлы и конвертировать их в
другой формат – определенный пользователем
2. Разработать систему загрузки файлов (до 10 мб)
3. Разработать систему нотификации пользователей через электронную почту
4. Использовать для разработки ASP.Net MVC 4
Дополнительные материалы предоставляемые по запросу:
1. Спецификация на весь проект
При подаче заявки, пожалуйста укажите:
1. Ваш опыт в работе с Базами Данных, примеры ваших успешных проектов связанных с конвертацией денных.
2. Ориентировочное начало работ по проекту и длительность
3. Стоимость работы/ почасовую ставку.
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