Создание веб-приложения

Веб приложение позволяет пользователям загружать свои данные (файлы) определенных форматов и выполнять

автоматическую конверсию этих данных в другие форматы по выбору пользователя.

Необходимо:

1. Разработать веб приложение способное обрабатывать входящие/загруженные файлы и конвертировать их в

другой формат – определенный пользователем

2. Разработать систему загрузки файлов (до 10 мб)

3. Разработать систему нотификации пользователей через электронную почту

4. Использовать для разработки ASP.Net MVC 4

Дополнительные материалы предоставляемые по запросу:

1. Спецификация на весь проект

При подаче заявки, пожалуйста укажите:

1. Ваш опыт в работе с Базами Данных, примеры ваших успешных проектов связанных с конвертацией денных.

2. Ориентировочное начало работ по проекту и длительность

3. Стоимость работы/ почасовую ставку.