Внесение правок на сайте

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Закрыт3 заявки195 просмотров

Сайт на cms simphony.

В cms используется xslt. Нужно написать шаблон для вывода меню.

12 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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