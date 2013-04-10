Сайт на Joomlashopping.Магазин Di-shop.ru В нем находится каталог слева. Установлен компонент. Надо его настроить или переписать, поставиь другой. Нагляднее следующим образом: Зайдите на di-shop.ru далее в раздел н.п. "БУ запчасти для японцев и ...
Программист SQL (Postgresql)
Обязанности
• Разработка прикладной логики (структур данных и хранимого кода) для СУБД Postgresql в рамках проекта PGWS
• Документирование результатов работы посредством тестов и системы учета
• Отчеты о проделанной и текущей работе средствами jabber и skype
Требования
• Опыт написания хранимых процедур и триггеров в PostgreSQL (sql, plpgsql)
• Уверенный пользователь Linux (разработка ведется на локальной копии PGWS)
• Знание git в объеме, достаточном для работы с github.com
• Способность разбираться в чужом коде и дорабатывать его без нарушения работоспособности
• Самостоятельность и организованность, умение работать в команде.
Приветствуется наличие опыта
• Разработки на perl, javascript (jQuery), bash (Makefile)
• Работы с шаблонами Template Toolkit
Условия работы
• Полная занятость (график работы обсуждается)
• Удаленная работа (рабочее место организовывается самостоятельно)
• Сплоченный коллектив (с 2009 г команда не потеряла ни одного человека)
• Стабильный поток задач (проекту больше 10и лет, идей и потребностей накопилось много и регулярно появляются новые)
• Компенсация расходов на интернет (ежемесячно)
• Компенсация проезда к месту встречи разработчиков (бывают примерно раз в год)
• Оклад от 60 000 руб (при условии полной занятости)
• Премия по результатам работы (до 100% оклада, премиальный фонд отдела определяется ежемесячно)
Начало работы
Каждый пункт происходит при успешном завершении предыдущего
1. Отправить резюме на адрес [email protected]
2. Получить отклик на резюме и тестовую задачу
3. Решить тестовую задачу
4. Поставить локальную копию PGWS
5. Определиться с наличием желания и готовностью к работе с проектом
6. Cформулировать мнение о проекте и о том, какая его часть наболее интересна/близка
7. Определиться с адекватностью своих навыков текущему уровню проекта и сформулировать желаемую компенсацию в месяц
8. Получить задачу, решить ее и оформить результат в виде Pull Request на github.com
9. Получить оплату и провести согласование формата дальнейшей работы
Заявки фрилансеров
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