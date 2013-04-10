Программист SQL (Postgresql)

Обязанности

• Разработка прикладной логики (структур данных и хранимого кода) для СУБД Postgresql в рамках проекта PGWS

• Документирование результатов работы посредством тестов и системы учета

• Отчеты о проделанной и текущей работе средствами jabber и skype

Требования

• Опыт написания хранимых процедур и триггеров в PostgreSQL (sql, plpgsql)

• Уверенный пользователь Linux (разработка ведется на локальной копии PGWS)

• Знание git в объеме, достаточном для работы с github.com

• Способность разбираться в чужом коде и дорабатывать его без нарушения работоспособности

• Самостоятельность и организованность, умение работать в команде.

Приветствуется наличие опыта

• Разработки на perl, javascript (jQuery), bash (Makefile)

• Работы с шаблонами Template Toolkit

Условия работы

• Полная занятость (график работы обсуждается)

• Удаленная работа (рабочее место организовывается самостоятельно)

• Сплоченный коллектив (с 2009 г команда не потеряла ни одного человека)

• Стабильный поток задач (проекту больше 10и лет, идей и потребностей накопилось много и регулярно появляются новые)

• Компенсация расходов на интернет (ежемесячно)

• Компенсация проезда к месту встречи разработчиков (бывают примерно раз в год)

• Оклад от 60 000 руб (при условии полной занятости)

• Премия по результатам работы (до 100% оклада, премиальный фонд отдела определяется ежемесячно)

Начало работы

Каждый пункт происходит при успешном завершении предыдущего

1. Отправить резюме на адрес [email protected]

2. Получить отклик на резюме и тестовую задачу

3. Решить тестовую задачу

4. Поставить локальную копию PGWS

5. Определиться с наличием желания и готовностью к работе с проектом

6. Cформулировать мнение о проекте и о том, какая его часть наболее интересна/близка

7. Определиться с адекватностью своих навыков текущему уровню проекта и сформулировать желаемую компенсацию в месяц

8. Получить задачу, решить ее и оформить результат в виде Pull Request на github.com

9. Получить оплату и провести согласование формата дальнейшей работы