Сайт на Joomla

Создать сайт визитку,с каталогом К2 на Joomla,дизайн предоставлю(в разработке).Аналог дизайна написана ссылка в ТЗ.ТЗ прикрепил в файле.От Вас цена и срок выполнения.Если все хорошо получиться,гарантирую долгое сотрудничество в будущем.Спасибо

P.S Без цены и срока предложение рассматриваться не будет,и внимательно читайте ТЗ и смотрите сайт пример.(флеша не будет,вместо него сделаем обычный слайдер)Просьба студиям не оставлять заявки и менеджерам и т.д.Нужен исполнитель.