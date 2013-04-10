Сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок116 просмотров

Создать сайт визитку,с каталогом К2 на Joomla,дизайн предоставлю(в разработке).Аналог дизайна написана ссылка в ТЗ.ТЗ прикрепил в файле.От Вас цена и срок выполнения.Если все хорошо получиться,гарантирую долгое сотрудничество в будущем.Спасибо

P.S Без цены и срока предложение рассматриваться не будет,и внимательно читайте ТЗ и смотрите сайт пример.(флеша не будет,вместо него сделаем обычный слайдер)Просьба студиям не оставлять заявки и менеджерам и т.д.Нужен исполнитель.

Joomla
12 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров