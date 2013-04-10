Имеется сайт построенный на Simfony. Сайт раньше крутился на германском VDS разработчика на nginx. Сейчас переехали на свой VDS на Apache. После переезда перестали работать нажатия на кнопки, отправка на e-mail и ...
Сайт на Joomla
Создать сайт визитку,с каталогом К2 на Joomla,дизайн предоставлю(в разработке).Аналог дизайна написана ссылка в ТЗ.ТЗ прикрепил в файле.От Вас цена и срок выполнения.Если все хорошо получиться,гарантирую долгое сотрудничество в будущем.Спасибо
P.S Без цены и срока предложение рассматриваться не будет,и внимательно читайте ТЗ и смотрите сайт пример.(флеша не будет,вместо него сделаем обычный слайдер)Просьба студиям не оставлять заявки и менеджерам и т.д.Нужен исполнитель.
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