Нужно создать скрипт парсинга данных с сайта, с yandex market, или google для добавления товаров в интернет магазин. пример - http://demo.simplacms.ru/simpla/?module=ProductAdmin&return=%2Fsimpla%2F . В строке названия товара впишите любое название к примеру Iphone , затем внизу свойства товара , рядом палочка при нажатии на нее выводяться данные по товару сами, телефон ноутбук компьютер не важно. Тоесть скрипт должен назодить любой товар. например в яндекс маркете может не быть нужного нам товара но если искать через гугл то он найдеться. скрипт нужен для движка Open Cart.