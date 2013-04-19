Допрограммировать проект

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Завершен3 заявки151 просмотр

Допрограмировать вебпроект

Доработать модуль вывода новостей. Поправить верстку под шапкой, устранить ошибку с скролером.

Также провести сео анализ.

12 лет назад
partipov
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
12 лет назад
$50
1 день
Спасибо за сотрудничество. В целом доволен плодотворной работой. Рекомендую свои в плане программирования. Ответственность чувствуется. Довольны.
Спасибо

Заявки фрилансеров

skarlatov
Алан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
12 лет назад

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