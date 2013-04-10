Скрипт проверки позиций с учетом ПФ и без

Нужно написать скрипт на php подобный этому http://www.seolib.ru/controls/positions/factors/

Принцип его работы:

Вводится запрос, например, (пластиковые окна)

Вытаскиваюся сайты из ТОП10 Яндекса по запросу (пластиковые окна)

Вытаскиваются сайты из ТОП10 Яндекса по запросу (пластиковые окна -edrgrgdthgdhtxdfgvshtjhdj)

Сравниваются позиции по двум выдачам и выводится разница между ними.

Нужно чтобы была возможность выбора региона (пока только Москва)

Порядок работы:

Вы делаете скрипт и даете ссылку на него

Я проверяю его работоспособность

Вы присылаете файлы скрипта

Я оплачиваю работу

Пишите цену в комментариях. Сроки не жмут, предпочтение тем, кто сделает дешевле.