Добрый день! Требуется программист для разработки программной части сайта предпочтения на cms modx либо фремворк YII, CI. Основные программные модули на сайте: Бронирование туров с отправкой на e-mail турфирмы, заказ и поиск тура по базе ...
Скрипт проверки позиций с учетом ПФ и без
Нужно написать скрипт на php подобный этому http://www.seolib.ru/controls/positions/factors/
Принцип его работы:
Вводится запрос, например, (пластиковые окна)
Вытаскиваюся сайты из ТОП10 Яндекса по запросу (пластиковые окна)
Вытаскиваются сайты из ТОП10 Яндекса по запросу (пластиковые окна -edrgrgdthgdhtxdfgvshtjhdj)
Сравниваются позиции по двум выдачам и выводится разница между ними.
Нужно чтобы была возможность выбора региона (пока только Москва)
Порядок работы:
Вы делаете скрипт и даете ссылку на него
Я проверяю его работоспособность
Вы присылаете файлы скрипта
Я оплачиваю работу
Пишите цену в комментариях. Сроки не жмут, предпочтение тем, кто сделает дешевле.
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