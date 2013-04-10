Выполнение нескольких задач на сайтах Битрикс

Нужен специалист, разбирающийся в сайтах на Битриксе (в частности, технологические основы "Битрикс Эксперт" - "Портал для СМИ" http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/expert.php и "Бизнес" http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/business.php#tab-intro-link), способный решать частично или полностью следующие задачи.

Уже существующий сайт на Битриксе:

- Интеграция сайта в соцсети

- Внедрение пда-версии сайта

- Размещение кодов бирж ссылок, Яндекс.Директа и т. п.

- Отдельным пунктом выделил бы:

1. Исправление верстки. Убрать все ошибки, которые есть.

2. Исправление ошибок генерируемого кода, уменьшение размера генерируемого кода до минимума.

3. Уменьшение кол-ва http-запросов.

4. Оптимизация запросов БД.

5. Настройка хоста (правильное кэширование и т. д.)

Создаваемый сайт на Битриксе:

- Интеграция вышеуказанной системы Битрикс в разрабатываемый дизайн-макет.

ПС. Если наряду с вышеуказанным вы также не обделены талантами дизайнера, просьба указать это отдельным пунктом со ссылкой на портфолио.

Ждём оперативных откликов и развёрнутых пояснений касательно вашей персоны в контексте описываемых задач.