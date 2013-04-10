Выполнение нескольких задач на сайтах Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужен специалист, разбирающийся в сайтах на Битриксе (в частности, технологические основы "Битрикс Эксперт" - "Портал для СМИ" http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/expert.php и "Бизнес" http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/business.php#tab-intro-link), способный решать частично или полностью следующие задачи.

Уже существующий сайт на Битриксе:

- Интеграция сайта в соцсети

- Внедрение пда-версии сайта

- Размещение кодов бирж ссылок, Яндекс.Директа и т. п.

- Отдельным пунктом выделил бы:

1. Исправление верстки. Убрать все ошибки, которые есть.

2. Исправление ошибок генерируемого кода, уменьшение размера генерируемого кода до минимума.

3. Уменьшение кол-ва http-запросов.

4. Оптимизация запросов БД.

5. Настройка хоста (правильное кэширование и т. д.)

Создаваемый сайт на Битриксе:

- Интеграция вышеуказанной системы Битрикс в разрабатываемый дизайн-макет.

ПС. Если наряду с вышеуказанным вы также не обделены талантами дизайнера, просьба указать это отдельным пунктом со ссылкой на портфолио.

Ждём оперативных откликов и развёрнутых пояснений касательно вашей персоны в контексте описываемых задач.

12 лет назад
neovertigo
Сергей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны ответственные программисты

    Для постоянного сотрудничества нужны ответственные программисты Требования к кандидатам: - знания верстки и понимание адаптивной верстки; - знание стандартных CMS (Joomla, Open-Cart, Modx); - активность, ответственность, высокая инициативность, организованность, коммуникабельность, ориентированность ...

    JoomlaMODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-программист (SEO-программирование)

    $1166

    Обязанности: Установка и настройка сайтов и модулей для различных CMS Программирование нестандартного функционала для этих CMS Программирование дополнительного функционала для уже имеющихся сайтов. Интеграция с различными сервисами 1С, МойСклад и т.д. ...

    CSSDrupalHTMLjQuery
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Админка. JSON-объекты БД превратить в сайт

    Есть (разрабатывается) база данных для обслуживания абонентов интернет-провайдера. Нужна админка для клиента. Разработкой базы занимается отдельный человек. Нужно написать прослойку на php(python) для отображения выдаваемых БД объектов (JSON или XML, как договоримся) средствами ...

    PHPPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • SERP Парсер

    Необходимо разработать простейший надежжный парсер позиций, очень срочно! К рассмотрению принимаются только предложения основанные на свежем пракстическом опыте! Рассматриваем вариант использования API сторонних сервсисов либо официальные, от ПС. Приоритет в точности позиций и надежности работы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта

    Сайт должен будет состоять из нескольких разделов и форума (vBulletin например). База пользователей сайта и форума общая. Панель управления - роли (админ, модератор, журналист, ...

    DrupalWordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт распределения трафика

    Нужно написать скрипт на php (мини-ТДС), который будет распределять трафик в соответствии с заданными условиями (Страна, уник-неуник и т.д.). Полное ТЗ покажу исполнителю. Сложного ничего нет. Отдам предпочтение исполнителю с отзывами и портфолио.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на джумле

    $50

    Здравствуйте. в связи с невозможностью доработки сайтf предыдущим фрилансером (по уважительной причине), требуется доработать мелочи на сайте и интернет магазине. правки мелкие. тз по ходу правок. настроить некоторые мелкие моменты (подогнать размеры под ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад