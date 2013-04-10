Для постоянного сотрудничества нужны ответственные программисты Требования к кандидатам: - знания верстки и понимание адаптивной верстки; - знание стандартных CMS (Joomla, Open-Cart, Modx); - активность, ответственность, высокая инициативность, организованность, коммуникабельность, ориентированность ...
Выполнение нескольких задач на сайтах Битрикс
Нужен специалист, разбирающийся в сайтах на Битриксе (в частности, технологические основы "Битрикс Эксперт" - "Портал для СМИ" http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/expert.php и "Бизнес" http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/business.php#tab-intro-link), способный решать частично или полностью следующие задачи.
Уже существующий сайт на Битриксе:
- Интеграция сайта в соцсети
- Внедрение пда-версии сайта
- Размещение кодов бирж ссылок, Яндекс.Директа и т. п.
- Отдельным пунктом выделил бы:
1. Исправление верстки. Убрать все ошибки, которые есть.
2. Исправление ошибок генерируемого кода, уменьшение размера генерируемого кода до минимума.
3. Уменьшение кол-ва http-запросов.
4. Оптимизация запросов БД.
5. Настройка хоста (правильное кэширование и т. д.)
Создаваемый сайт на Битриксе:
- Интеграция вышеуказанной системы Битрикс в разрабатываемый дизайн-макет.
ПС. Если наряду с вышеуказанным вы также не обделены талантами дизайнера, просьба указать это отдельным пунктом со ссылкой на портфолио.
Ждём оперативных откликов и развёрнутых пояснений касательно вашей персоны в контексте описываемых задач.
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