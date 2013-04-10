SERP Парсер

Необходимо разработать простейший надежжный парсер позиций, очень срочно! К рассмотрению принимаются только предложения основанные на свежем пракстическом опыте! Рассматриваем вариант использования API сторонних сервсисов либо официальные, от ПС. Приоритет в точности позиций и надежности работы всей системы. По функционалу все просто, три уровня пользователей 1. Пользователь 2. Админ

У пользователя список доменов (сайтов) которые задает админ. Пользователь ничего не может поменять read only.

Дизайн шаблонный купим от какой нибудь CMS

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