SERP Парсер

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Закрыт3 заявки146 просмотров

Необходимо разработать простейший надежжный парсер позиций, очень срочно! К рассмотрению принимаются только предложения основанные на свежем пракстическом опыте! Рассматриваем вариант использования API сторонних сервсисов либо официальные, от ПС. Приоритет в точности позиций и надежности работы всей системы. По функционалу все просто, три уровня пользователей 1. Пользователь 2. Админ

У пользователя список доменов (сайтов) которые задает админ. Пользователь ничего не может поменять read only.

Дизайн шаблонный купим от какой нибудь CMS

Необходимо уточнить строки стоимость

12 лет назад
varavan
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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