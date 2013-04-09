Настройка virtuemart 2

Танцы с бубном вокруг virtuemart 2, ни как не получается решить 3 проблемы:

1. Нужно сделать так чтобы товар добавлялся в корзину только кратно количеству штук в упаковке.

2. При добавлении товара в корзину перестало выскакивать окно "продолжить покупки, или перейти в корзину"

3. От покупателя приходит по несколько заявок с сайта, видимо жмет несколько раз на кнопку оформить заказ, пока грузится страница.