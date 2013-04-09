на постоянную удаленную работу в команду разработчиков международного сайта знакомств www.sexyukraine.com требуется человек знающий друпал на уровне выше junior. развернут svn (все изменения проводятся через него) есть devel и live версия ...
Сайт с тестированием
Нужен простенький сайт с тестированием. В данном случае под тестированием подразумевается обыкновенные тестовые вопросы с выбором ответов. Если можете это реализовать, то хочу от вас узнать сроки выполнения и вашу цену. Во вложении более подробное тз
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Распределение скидок по производителям (=категориям) Сейчас есть 1 опция кат. А - N руб - X% кат. B - N руб - X% кат. C - N руб - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задание для того кто в состоянии разбираться в незнакомом коде и называется программистом не потому что знает только джумлу и вордпресс:) Надо оживить новые блоки http://www.gosturizm.ru/country231.html (см.внизу). Еще забыли блок случайного видео справа сверстать, но ...Завершен12 лет назад
- $100
Требуется написание парсера статистики ключевых слов (https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000). Желательно перед парсингом програмно пройти авторизацию в гугле, поскольку в ином случае "выскочит" каптча, а это лишние проблемы. Скрипт никуда "вшивать" не нужно, т.е. графический интерфейс вообще не ...Завершен12 лет назад
Нужно сделать пошаговый фильтр товара для phpshop, такая возможность отсутствует в движке, поэтому требуется доработать. Выбирается производитель - выдаются категории, выбирается категория - выдается год и тд. По сути требуется добавить в админке в характеристиках ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно сделать модуль быстрого заказа на virtuemart2 чтобы человек нажав на оформление заказа на одной страничке мог зарегистрироваться, добавить свои данные, выбрать подходящие способы доставки и оплаты, подтвердив закончил оформление заказа.Скажем так модуль "Быстрый заказ"Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Нужены люди, который смогут в любое время суток вносить правки и дописывать функционал в ИМ на OpenCart. Платим много - но нужно чтобы вы по требованию сразу могли начать работу. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
https://www.portmone.com.ua/ks/kyivstar/uk/1/ нужно сделать оплату php скриптом на курле. что то не получается у меня(((Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
В связи с расширением штата, на постоянную (Full Time) удаленную работу требуется веб-разработчик. Требования: 1. Знание PHP, JavaScript, HTML, CSS; 2. Знание jquery, ajax; 3. Знание SQL; ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Хотелось бы создать тотализатор на системе UCoz. Возможно ли вообще создать тотализатор на Ucoz с урезаными PHP возможностями? Вот пример http://www.manutd8.com/totalizator.html 1) Делать ставки могут ...Завершен12 лет назад