Нужно сделать оплату php-скриптом на курле

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

https://www.portmone.com.ua/ks/kyivstar/uk/1/ нужно сделать оплату php скриптом на курле.

что то не получается у меня(((

PHP
12 лет назад
Ha100yashii
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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