В связи с расширением штата, на постоянную (Full Time) удаленную работу требуется веб-разработчик. Требования: 1. Знание PHP, JavaScript, HTML, CSS; 2. Знание jquery, ajax; 3. Знание SQL; ...
Нужно сделать оплату php-скриптом на курле
https://www.portmone.com.ua/ks/kyivstar/uk/1/ нужно сделать оплату php скриптом на курле.
что то не получается у меня(((
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