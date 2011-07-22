Ha100yashii

Денис Кулик Ha100yashii

 
36 летУкраина/Кривой Рог
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
dimko_goncharov
Дмитрий 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Прватно для Дмитрия Гончарова
Второй раз работаем. Заказчик отличный.
Все сделал как всегда просто супер + в срок... Будем работать и далее. всем советую...
Ответный отзыв
dimko_goncharov
Дмитрий 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Небольшое приложение J2me
Идеальный закачик. Приятно было поработать.
Хороший человек. Дешево, быстро, качественно, все обьяснил. Спасибо огромное, будем обращаться.
Ответный отзыв