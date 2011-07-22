Ha100yashii

$50
https://www.portmone.com.ua/ks/kyivstar/uk/1/ нужно сделать оплату php скриптом на курле. что то не получается у меня(((
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
11 лет назад
https://www.portmone.com.ua/ks/kyivstar/uk/1/ нужно сделать оплату php скриптом на курле. что то не получается у меня(((
Модернизация предыдущего проэкта, наращивание функционала
Два поля для ввода цифр 1) содержит 10 цифр 2) содержит 2 цифры Сделать отправку этих полей на MYSQL сервер в базу данных Оставьте Ваш номер тел. свяжусь сам. По Украине.
При щелчке на фото-->увеличить его как в карточке товара
Требуется написать небольшое Java приложение для мобильного телефона: Два текстовых поля для ввода данных и кнопка, отправка данных на сервер по средством XML, получение ответа в формате и сохранение на тел.