Требуется создать калькулятор для интернет-магазина (OpenCart). Интернет-магазин по заказу и продаже жалюзи, ролет и др. продукции Калькулятор должен считать площадь готового изделия, определять сумму и дальше добавлять в стандартную корзину заказа. ...
Доработка интернет-магазина
Необходимо доработать интернет-магазин в соответствии с Техническим заданием.
Условия оплаты и сроки обсудим индивидуально.
Готов рассматривать любые предложения по стоимости и срокам.
Связь – через e-mail, Skype, ICQ.
Все подробности - в Приложении.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Ситуация. Сейчас на сайте стоит парсер, который берет телефонные номера с другого сайта и заносит их в MySQL базу. А уже из нее по средствам AJAX выводит эти номера на сайт с возможностью сортировки. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Друзья! мы ищем специалиста или команду, которая сможет передлать наш сайт www.80na20.ru тех задание подробно готов описать по почте спасибоВеб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно используя Google App Engine организовать извлечение с определённых интернет магазинов цен по позициям товаров с дальнейшим накоплением в базе данных, с последующим выведением на некоторый сайт.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Здравствуйте! Есть сайт, который работает с API Youtube, т.е. выгружает видео загруженные на сайте в канал на ютубе. 1. Нужно сделать чтобы в описание на ютубе выводилось описание, которое указывает пользователей ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $150
Вводные: - Проект astatravel.ru создан на CMS – MODx - Есть ТЗ по доработкам. - Оплата после выполнения проекта и доработок на вашем сервере. На ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется подправить шаблон под tumblr, добавив на него логотип, социальные кнопки, меню с тегами. Сделать вывод по этим тегам. Реализовать показывание содержимого в попапе. Требуется тот, кто хорошо разбирается в JSВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно: 1. Подправить правильное отображение меню 2. Доделать галерею так, чтобы появились альбомыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо исправить ошибки по верстке сайта (валидность), подгрузить видео – некорректно отображаются, подправить админ. панель и другие настройки сайта. Сайт на самописной системе. Жду, ответыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется прикрутить к сайту http://jet-s.ru/ автооплату услуг из меню заказа соц.сетей. На данный момент прикручена только оплата киви/яндекс/вебмани с рандомной суммы заказа которую вводит юзер. Необходимо реализовать: пользователь на требуемой страницы выбирает ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад