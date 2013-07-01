Доработка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки166 просмотров

Необходимо доработать интернет-магазин в соответствии с Техническим заданием.

Условия оплаты и сроки обсудим индивидуально.

Готов рассматривать любые предложения по стоимости и срокам.

Связь – через e-mail, Skype, ICQ.

Все подробности - в Приложении.

12 лет назад
Roman2013
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

myweb-master
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$300
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

myweb-master
Сергей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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