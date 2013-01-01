Требуется создать калькулятор для интернет-магазина (OpenCart). Интернет-магазин по заказу и продаже жалюзи, ролет и др. продукции Калькулятор должен считать площадь готового изделия, определять сумму и дальше добавлять в стандартную корзину заказа. ...
Программирование
Здравствуйте!
Необходимо исправить ошибки по верстке сайта (валидность), подгрузить видео – некорректно отображаются, подправить админ. панель и другие настройки сайта. Сайт на самописной системе.
Жду, ответы
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