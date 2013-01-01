Upgrade развлекательного сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки123 просмотра

Требуется модернизация сайта и самописной цмс Php5, шаблонизатор xslt

Обновить дизайн, переустановить на другой хост, модернизировать мелкие недочёты

Жду предложений

PHP
12 лет назад
jax
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров