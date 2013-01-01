Добрый день, уважаемые программисты К нам обратились представители общественной организации, которая строит лагерь для детей-инвалидов. С помощью фрилансеров был создан дизайн, и сейчас встала задача воплотить это программно. Нужна ваша помощь ...
Upgrade развлекательного сайта
Требуется модернизация сайта и самописной цмс Php5, шаблонизатор xslt
Обновить дизайн, переустановить на другой хост, модернизировать мелкие недочёты
Жду предложений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Интересует размещение 6-10 игровых (браузерные игры) проектов в Chrome Web Store. Крайне желателен личный опыт размещения проектов в этом Store. Специальная адаптация не нужна, линк должен вести непосредственно на главную страницу проекта.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть база на вики, которая за 2 года использования выросла до 3 Гб, хотя содердания там на порядок-2 меньше. Необходимо удалить старую информацию об изменениях, ревизии, оптимизировать БД с сохранением контента, возможно ...Закрыт12 лет назад
Есть три сайта: два на HTML и один на MODx. Проблема: через формы обратной связи валит спам. Нужно поставить защиту от ботов, желательно такую, чтоб не раздражала пользователей.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Клиент забивает артикул, оформляется заказ на стороннем ресурсе, используя готовую учетку на стороннем ресурсеВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать модуль для Joomla 2.5 отображения содержимого файла CSV в виде таблицы в контенте страницы с использованием AJAX. Предложения по цене напрвлять через "Приватное сообщение" БОЛЕЕ ПОДРОБНО В ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужно создать компонент для joomla доска объявлений с возможностью оплатой за объявления и добавления объектов через word документ (кучей). возможно переделать существующей компонент без разнице главное чтоб отвечал требованиям. более подробно расскажу что нужно если ...Закрыт12 лет назад
- $1000
Компании битмен требуется Веб-разработчик (Yii). Требования: • знание PHP5; • знание MySQL; • знание HTML-верстки, CSS, JavaScript; • уметь работать с Git; • уметь работать с Twitter Bootstrap; ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Бот/автоответчик для сайта Автоответчик должен поддерживать диалог, с написавшим ему пользователем в личных сообщениях сайта. Автоответчик не должен каждому пользователю всегда отвечать одинаково. Должна быть база ответо Структура: ...Закрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте, Необходима доработка сайта на YII Fraemwork. Нужно сделать что бы на сайт передавалась реферальная ссылка. Подробнее в ЛС. Спасибо!Закрыт12 лет назад