Добрый день, уважаемые программисты К нам обратились представители общественной организации, которая строит лагерь для детей-инвалидов. С помощью фрилансеров был создан дизайн, и сейчас встала задача воплотить это программно. Нужна ваша помощь ...
Бот/автоответчик для сайта
Бот/автоответчик для сайта
Автоответчик должен поддерживать диалог, с написавшим ему пользователем в личных сообщениях сайта.
Автоответчик не должен каждому пользователю всегда отвечать одинаково. Должна быть база ответо
Структура:
1. Начало диалога.
А. Приветствие.
Б. Ответ на встречный вопрос или отправка своего вопроса.
2. Симуляция просмотра анкеты.
А. Смотрим на: наличие аватарки, город, возраст, знак зодиака, количество друзей, количество записей на стене, количество подарков.
3. Работа с данными из анкеты.
А. Задаем вопрос или комментируем анкету. ("Я была в %город%","Тебе точно %возраст% лет? По фоткам не скажешь","Прикольные фоточки","Ого, сколько у тебя друзей", "У тебя много подарков, кто тебе столько дарит?")
4. Инициатива или просьба подарить подарок.
А. Говорим пользователю что не против познакомиться или чекаем в его сообщениях все намеки на знакомство.
Б. Просим подарок. Говорим что никто не хочет дарить или дарят какие-то плохие и все такое, а наш юзер вроде бы милый.
Список стоп-слов для шаблонных ответов с выходом из диалога, а так же для игнорирование дальнейшх сообщений юзера.
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