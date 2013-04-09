Бот/автоответчик для сайта

Автоответчик должен поддерживать диалог, с написавшим ему пользователем в личных сообщениях сайта.

Автоответчик не должен каждому пользователю всегда отвечать одинаково. Должна быть база ответо

Структура:

1. Начало диалога.

А. Приветствие.

Б. Ответ на встречный вопрос или отправка своего вопроса.

2. Симуляция просмотра анкеты.

А. Смотрим на: наличие аватарки, город, возраст, знак зодиака, количество друзей, количество записей на стене, количество подарков.

3. Работа с данными из анкеты.

А. Задаем вопрос или комментируем анкету. ("Я была в %город%","Тебе точно %возраст% лет? По фоткам не скажешь","Прикольные фоточки","Ого, сколько у тебя друзей", "У тебя много подарков, кто тебе столько дарит?")

4. Инициатива или просьба подарить подарок.

А. Говорим пользователю что не против познакомиться или чекаем в его сообщениях все намеки на знакомство.

Б. Просим подарок. Говорим что никто не хочет дарить или дарят какие-то плохие и все такое, а наш юзер вроде бы милый.

Список стоп-слов для шаблонных ответов с выходом из диалога, а так же для игнорирование дальнейшх сообщений юзера.