Несколько задач для программиста по вордпрессу

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок110 просмотров

1. Сделать подсветку активного пункта главного меню.

2. Изменить правую колонку сайта, удалив ненужное, поставить в нужном порядке, добавить виджеты "Мне нравится" соц. сетей.

3. Поправить RSS (сейчас ссылка идет на страницу хостера).

WordPress
12 лет назад
AUM1
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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