Нужен скрипт добавления страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок134 просмотра

Нужно на сайте сделать что бы при добавлении например многостраничной книги,

мы нажимали на кнопку добавить следующую страницу и у нас генерировался код страничек внизу (1-2-3-4-5...) (пример http://www.zastavki.com/rus/3D-graphics/5/) автоматически (сейчас он делается вручную). Сайт на Битриксе, наверно должен быть опыт работы с Битриксом.

У меня на одном сайте (Друпал) такое уже есть, могу скинуть оба сайта, думаю забрать можно.

Просьба сроки и цены.

Drupal
12 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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