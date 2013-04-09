Нужен скрипт добавления страниц

Нужно на сайте сделать что бы при добавлении например многостраничной книги,

мы нажимали на кнопку добавить следующую страницу и у нас генерировался код страничек внизу (1-2-3-4-5...) (пример http://www.zastavki.com/rus/3D-graphics/5/) автоматически (сейчас он делается вручную). Сайт на Битриксе, наверно должен быть опыт работы с Битриксом.

У меня на одном сайте (Друпал) такое уже есть, могу скинуть оба сайта, думаю забрать можно.

Просьба сроки и цены.