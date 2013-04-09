Создать систему тикетов для службы техподдержки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок271 просмотр

Необходимо создать для сайта (php + mysql) систему тикетов для службы технической поддержки пользователей

ТЗ вышлю по email

Предпочтение отдается готовым решениям

1) добавить на сайте личный раздел для добавления тикетов тех. поддержки через веб-интерфейс.

Пользователь после авторизации может добавить новый тикет.

2) возможность прикрепить скриншот или любой документ

3) панель для службы тех поддержки для ответа специалистом на тикеты с группировкой по клиентам.

Сотрудник тех подержки должен видеть название компании и имя клиента.

4) автоматическое дублирование писем в тех поддержку по email

5) возможность ответа на тикет по email

6) формат всех email писем должен быть только windows-1251 (utf и других форматов не должно быть)

MySQLPHP
12 лет назад
abcsport
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скачивание APK с google Play

    $15

    Здраствуйте. Нужен php скрипт для скачивания .APK файлов бесплатных приложений с магазина google play. Например указываю скрипту (или функции) название пакета (например com.rovio.angrybirds) и он скачивает приложение в папку на сервере. Есть PHP-api https://github.com/outlying/google-play-api-php ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать сайт на Битриксе

    Здравствуйте, Есть готовый дизайн сайта. По функционалу практически не отличается от стандартного интернет-магазина в демоверсии Битрикса. Требуется натянуть дизайн на Битрикс (Бизнес) и настроить структуру сайта. Кому ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать анкетное тестирование онлайн (ТЗ есть)

    $100

    Подробное ТЗ СМОТРИТЕ ТЗ В ПРИЛОЖЕНИИ! Перед выполнением работы обязательно обсуждение звонком по скайпу В меню сделать раздел «Тестирование» Открывается два варианта тестирования 1. Оценка развития детей ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Личный кабинет на сайт

    Компания занимается розничной реализацией топлива на АЗС. Работает с Терминалами «Петроль». Клиенты могут расчитыватся по топливным картам Петроля. Хотят на сайте установить личный кабинет, для того что-бы их клиенты могли отслеживать историю соего баланса смарт-карт. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внести изменения в систему онлайн банкинга

    $1000

    PHP, MYSQL, JSON, часть кода на C 1) модернизировать фронтенд 2) изменить работу с внутренними счетами/транзакциями и многое другое. 3) в случае необходимости внести изменения в бэкэнд (написан на C) ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт редиректа

    Вот тут http://extraslot.com/ если нажат в таблице топа на гаминатор или азартплей, будет скрипт который автоматически сканирует доступное для человека зеркало и кидает на него. Сделано это потому что некоторые зеркала закрыты провайдерами. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт на WP

    Дизайн сайта есть и утвержден. Необходимо сверстать и натянуть на WP. Сайт двуязычный-русс. и англ. языки. Макеты во вложении. Думаю по макетам все понятно. Если есть вопросы-задавайте. На ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт аукциона

    Нужен рабочий скрипт аукциона любого, (обычный аукцион, голандский) со всеми рабочими модулями....все предложения в ICQ: 377265123

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад