Создать систему тикетов для службы техподдержки

Необходимо создать для сайта (php + mysql) систему тикетов для службы технической поддержки пользователей

ТЗ вышлю по email

Предпочтение отдается готовым решениям

1) добавить на сайте личный раздел для добавления тикетов тех. поддержки через веб-интерфейс.

Пользователь после авторизации может добавить новый тикет.

2) возможность прикрепить скриншот или любой документ

3) панель для службы тех поддержки для ответа специалистом на тикеты с группировкой по клиентам.

Сотрудник тех подержки должен видеть название компании и имя клиента.

4) автоматическое дублирование писем в тех поддержку по email

5) возможность ответа на тикет по email

6) формат всех email писем должен быть только windows-1251 (utf и других форматов не должно быть)