Скачивание APK с google Play

$15
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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки282 просмотра

Здраствуйте. Нужен php скрипт для скачивания .APK файлов бесплатных приложений с магазина google play. Например указываю скрипту (или функции) название пакета (например com.rovio.angrybirds) и он скачивает приложение в папку на сервере. Есть PHP-api https://github.com/outlying/google-play-api-php но функции скачивания нету, зато есть десктоп клиенты, например real apk leecher. В ответах сообщяйте цену и сроки.

PHP
12 лет назад
pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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