Русификация шаблона на OpenCart

Здраствуйте Уважаемые фрилансеры. Необходимо исправить ошибку чекаута в админпанеле заказы не отображаются. Код ошибки: Fatal error: Class 'Mage_Customer_Model_Attribute_Data' not found in /var/www/admin/data/www/сайт/app/code/core/Mage/Customer/Block/Address/Renderer/Default.php on line 83 . Действия которые выполнялись с сайтом- сливалась база, сливался сайт ...