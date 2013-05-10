Русификация шаблона на OpenCart

Добрый день!

Купил шаблон интернет магазина на templatemonster #42998

Но там все на английском

Надо русифицировать по крайней мере то что видят покупатели или сделать сайт двуязычным если это возможно

Также надо внести некоторые изменения типа убрать в расчетах доллары - внести рубли

Сайт уже стоит на хостинге

После этого еще в перспективе понадобится прикрутить платежную систему Робокасса и модуль доставочной компании B2CPL

Есть кто уже делал подобное?

Грубиянов и сильно занятых прошу не беспокоить.

Всем мое почтение.