Нужен специалист , способный за разумные деньги вернуть в рабочее состояние сайты а именно, устранить недоработки, вставить и настроить нужные плагины и сервисы, ссылки, рекламу и так далее... сайты нужно "оживить", ...
Требуется верстальщик для выполнения разных работ
В компании регулярно есть потребность в верстальщике на небольшие задания/проекты. Заказы обычно небольшие, быстрые, оплата почасовая.
Условия работы:
— свободный график (нам нужно знать только ваше время онлайна, чтобы мы могли в это время с вами связываться)
— если вы беретесь за задание, то его нужно выполнить как можно скорее
— работа полностью удаленная
Условия оплаты:
— Каждое задание оценивается по часам и оплачивается в зависимости от предполагаемого потраченного времени (обсуждается совместно). Оплата в час варьируется и составляет около 150 руб./час.
— Задания варьируются по бюджету обычно от 50 рублей до 2000 руб. за одно, в зависимости от сложности.
— Первое время возможна оплата каждого отдельного проекта/задания сразу после выполнения. В дальнейшем переходим на выплаты два раза в месяц.
— Оплата Webmoney, Яндекс.Деньги. Также возможна оплата и другими способами, например, QIWI кошелек, на банковский счет.
Характер работы:
— верстка интернет страниц
— верстка отдельных блоков, форм
— верстка под CMS (CMS разные)
— настройка CMS, доработки CMS (разной сложности)
— работа с дополнительными модулями в CMS
Не обязательно уметь все из вышеперечисленного, достаточно и частичных навыков.
Требования к кандидату:
— Возраст: от 14 лет
— Страна, город: не важно
— Образование: не важно
— Опыт в верстке
— Ответственность, честность, трудолюбие.
Собеседование:
Пожалуйста, пишите в скайп: tanserova.
Желательно сразу указать информацию о вашем онлайне (обычно в какие дни и в какое время, а также в какое из этого времени вы можете выполнять наши задания по дизайну), каким дополнительным заработком интересуетесь (постоянная/временная подработка, в районе сколько часов в день). Расскажите про свой опыт, навыки в сфере верстки/программирования. Если вы обладаете дополнительными умениями, например дизайн — также напишите об этом. Также укажите, пожалуйста, сразу ваше имя, откуда вы, где работаете, ссылку на ваше портфолио или последние работы.
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