Требуется верстальщик для выполнения разных работ

В компании регулярно есть потребность в верстальщике на небольшие задания/проекты. Заказы обычно небольшие, быстрые, оплата почасовая.

Условия работы:

— свободный график (нам нужно знать только ваше время онлайна, чтобы мы могли в это время с вами связываться)

— если вы беретесь за задание, то его нужно выполнить как можно скорее

— работа полностью удаленная

Условия оплаты:

— Каждое задание оценивается по часам и оплачивается в зависимости от предполагаемого потраченного времени (обсуждается совместно). Оплата в час варьируется и составляет около 150 руб./час.

— Задания варьируются по бюджету обычно от 50 рублей до 2000 руб. за одно, в зависимости от сложности.

— Первое время возможна оплата каждого отдельного проекта/задания сразу после выполнения. В дальнейшем переходим на выплаты два раза в месяц.

— Оплата Webmoney, Яндекс.Деньги. Также возможна оплата и другими способами, например, QIWI кошелек, на банковский счет.

Характер работы:

— верстка интернет страниц

— верстка отдельных блоков, форм

— верстка под CMS (CMS разные)

— настройка CMS, доработки CMS (разной сложности)

— работа с дополнительными модулями в CMS

Не обязательно уметь все из вышеперечисленного, достаточно и частичных навыков.

Требования к кандидату:

— Возраст: от 14 лет

— Страна, город: не важно

— Образование: не важно

— Опыт в верстке

— Ответственность, честность, трудолюбие.

Собеседование:

Пожалуйста, пишите в скайп: tanserova.

Желательно сразу указать информацию о вашем онлайне (обычно в какие дни и в какое время, а также в какое из этого времени вы можете выполнять наши задания по дизайну), каким дополнительным заработком интересуетесь (постоянная/временная подработка, в районе сколько часов в день). Расскажите про свой опыт, навыки в сфере верстки/программирования. Если вы обладаете дополнительными умениями, например дизайн — также напишите об этом. Также укажите, пожалуйста, сразу ваше имя, откуда вы, где работаете, ссылку на ваше портфолио или последние работы.