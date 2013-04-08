Задача: Нужно распарсить xls файл и найти в определенном СТОЛБЦЕ число и записать в отдельный файл ВСЮ строку, где встретилось число и за собой удалить пустую строку. Если в искомой клетке нет числа - оставляем в текущем файле. Данные передаются непосредственно в форму, столбец указывается в форме приема данных.

Форма приема данных:

1. файл 2. буква, обозначающая столбец

Сохраняется всё в папку result, имя файлов - текущая дата вплоть до секунды.

на выходе получаем 2 файла - исходный с вырезанными строками и содержащий вырезанные строки/

Имена файлов source_ДАТА и result_ДАТА.