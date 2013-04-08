Вставить код в модуль яндекс карт

Дано: Joomla 2.5 CB 1.8.1, модуль яндекс-карт (http://flyleaf.su/blog/joomla/modul-yandeks-kart-s-rasshirennymi-nastroykami-dlya-joomla-2.5.html) находиться в профиле юзера СВ

http://prompol.in/component/comprofiler/userprofile/DBSG,%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Требуется:

1 отображать на карте (в профиле) адрес юзера

2 вывести всех юзеров определенного списка СВ на 1 карте, примерно так http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/examples/geoxml.html

3.вывести адреса из определенного каталога zoo на общую карту

4.на карте в профиле на метке в карте надо отображать username, а на общей карте при нажатии на значок выводить username