Здравствуйте, Надо обновить тэги сайта, он написан на wordpress. Тэги title, discription, ключи для КАЖДОЙ страницы магазина. Особенность в том, что меняя заголовок PHP файла, тэг title которого распространяется на все страницы, ...
Джанго. Пара строк на вывод
Требуется человек способный поправить пару строк кода на джанго. На пол часа работы. Стучите в скайп сразу.
Заявки фрилансеров
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