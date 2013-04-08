Джанго. Пара строк на вывод

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки160 просмотров

Требуется человек способный поправить пару строк кода на джанго. На пол часа работы. Стучите в скайп сразу.

Django
12 лет назад
tranclater
Генри 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров