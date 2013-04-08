Доработка модулей интернет-магазина на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки117 просмотров

Исходный сайт (на движке Opencart) http://www.good-night-girls.ru/. Сайт находится в стадии наполнения.

Задачи:

1. Необходимо исправить ошибку в отображении каталога товаров. При количестве страниц больше 1 некоторые товары дублируются повторно на нескольких страницах.

Например:

http://good-night-girls.ru/lingerie/bras

http://good-night-girls.ru/lingerie/bras?page=2

Данная ошибка вылезает во всех разделах, где количество страниц с отображаемыми товарами превышает 1.

2. Добавить полноценный блог в новостной раздел, по аналогии с http://blog.wildberries.ru/

- фотографии, видеоролики должны отображаться на главной новостной странице блога

- есть возможность самостоятельно убрать текст под кат

- можно проставить тэги

Сейчас прикручена урезанная версия: http://good-night-girls.ru/blog

3. Добавить коды для отслеживания статистики сайта Google Analytics & Яндекс Метрики. Исходные данные предоставлю.

Opencart
12 лет назад
_Maroussia_
Мария 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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