Требуются разработать сайт аналог look.hotellook.ru Функционал 1 в 1, описывать полностью нет смысла. Единственное дополнение: фотки должны проходить модерацию перед публикование. От исполнителя - сроки, цена и cms
Доработка модулей интернет-магазина на Opencart
Исходный сайт (на движке Opencart) http://www.good-night-girls.ru/. Сайт находится в стадии наполнения.
Задачи:
1. Необходимо исправить ошибку в отображении каталога товаров. При количестве страниц больше 1 некоторые товары дублируются повторно на нескольких страницах.
Например:
http://good-night-girls.ru/lingerie/bras
http://good-night-girls.ru/lingerie/bras?page=2
Данная ошибка вылезает во всех разделах, где количество страниц с отображаемыми товарами превышает 1.
2. Добавить полноценный блог в новостной раздел, по аналогии с http://blog.wildberries.ru/
- фотографии, видеоролики должны отображаться на главной новостной странице блога
- есть возможность самостоятельно убрать текст под кат
- можно проставить тэги
Сейчас прикручена урезанная версия: http://good-night-girls.ru/blog
3. Добавить коды для отслеживания статистики сайта Google Analytics & Яндекс Метрики. Исходные данные предоставлю.
Заявки фрилансеров
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