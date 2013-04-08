Написать скрипт для сервиса

Есть сервис exkavator.ru там люди дают объявления по аренде и продаже спец техники, там можно бесплатно разместить объявления, но понятное дело по мере добавления объявлений другими участниками предыдущие уезжают ниже. Но там можно в личном кабинете напротив каждой позиции нажимать кнопку типа "обновить" и эта позиция становиться выше всех бесплатных когбудто её только что добавили, можно постоянно сидеть и нажимать обновить. Можно написать программу которая это будет делать сама?

Спасибо.