Правка шаблона и настройка модулей PrestaShop

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В стандартном шаблоне PrestaShop (версия 1.4.10) необходимо изменить цветовую гамму, размеры шрифтов в разных модулях, произвести ряд изменений в шапке (добавить/удалить элементы), добавить верхнее горизонтальное меню, поправить внешний вид маркеров списка, сделать ссылку на вывод всех товаров магазина, отладить работу ряда модулей, настроить способы оплаты и доставки. В процессе работы скорее всего возникнут дополнительные задачи. Обязательное условие – объяснить пошагово, как все было сделано. Срок исполнения – 5 дней, оплата поэтапно. Подробности при личном общении.

PrestaShop
12 лет назад
ASZ-PNZ
Андрей 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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