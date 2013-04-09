Перенести сайт на другой хостинг

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Завершен13 заявок267 просмотров

Перенести существующий сайт на другой хостинг (CMS Worpress)

12 лет назад
lesnoibrat
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dallask
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Евгений отлично справился знаете это отличный исполнитель.Говорит и выполняет все в срок и никуда не пропадает вообще доволен сотрудничеством. Рекомендую как отвественного и профессионального исполнителя!
Поставлено точное ТЗ, деньги оплачены в срок. Человек очень положительный. Вобщем идеальный заказчик :)

Заявки фрилансеров

dallask
44 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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