Нужен PHP+JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок293 просмотра

Нужен человек со знаниями PHP+JS.

Есть готовый сайт на 4 странички, что сделать:

- Сделать форму обратной связи рабочей

- Подгрузить мелкие готовые скрипты в index.php

Всё элементарно просто.

JavaScriptPHP
12 лет назад
latence
Артём 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Быстро и четко выполнил что нужно. Рекомендую.
отличный заказчик, рекомендую к работе

Заявки фрилансеров

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад