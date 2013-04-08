WebAsyst Shop-Script

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки114 просмотров

Здравствуйте

Требуется программист по WebAsyst Shop-Script убрать мелкие недочеты в магазине, настроить парсер.

Платим хорошо.

Ждем от Вас предложений

Webasyst
12 лет назад
arteshop
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров