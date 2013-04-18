Найти вирусный код на сайте.

Добрый день!

Есть сайт. Новый, сделан на стандартном шаблоне. Внутри код, который срабатывает, только если перейти по внешней ссылке на сайт. Тогда открывается окно - типа сайт секьюрити, в которое нужно ввести номер телефона. Типа - подтвердите, что вы - человек.

Надо вычистить.

А также вычистить все левые ссылки и весь левый код.