Найти вирусный код на сайте.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок179 просмотров

Добрый день!

Есть сайт. Новый, сделан на стандартном шаблоне. Внутри код, который срабатывает, только если перейти по внешней ссылке на сайт. Тогда открывается окно - типа сайт секьюрити, в которое нужно ввести номер телефона. Типа - подтвердите, что вы - человек.

Надо вычистить.

А также вычистить все левые ссылки и весь левый код.

12 лет назад
skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Отлично все почищено. Спасибо Павлу. Вирусов пока больше не обнаружено. Но если вдруг - теперь ясно к кому надо обращаться. Еще раз спасибо. Эти жуткие баннеры чуть не свели меня с ума. :)
Было приятно работать с Ольгой. Ответила на все вопросы, выполнила все рекомендации, с оплатой тоже все отлично. Всего хорошего Вам.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад