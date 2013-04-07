Требуется поставить вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт18 заявок212 просмотров

Приветствую.

Есть хостинг (timeweb), есть домен (webnames), нужно поставить WordPress, и установить плагин (wppage).

WordPress
12 лет назад
master1infobiz
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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