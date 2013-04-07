Настроить парсинг для интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок152 просмотра

есть поставщик товара с сайтом и каталогом. Каталог постоянно меняется. переделывать вручную сайт нереально, нужно синхронизировать базы товаров.

12 лет назад
bonifacii84
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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