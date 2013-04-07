Перенести или встроить калькулятор расчетов EMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок161 просмотр

Нужно встроить в сайт систему расчета доставки почтой EMS http://www.emspost.ru/ru/corp_clients/dogovor_docements/ для расчетов либо с сайта под управлением bitrix http://coolmart.ru/personal/order/make/index.php перенести этот скрипт на joomla 3.0 + JoomShopping http://fenixvl.tmweb.ru/water-filters/4

Чтобы понять принцип работы этого калькультора, нужно сделать тестовую покупку на сайте http://coolmart.ru/personal/order/make/index.php.

Если необходим доступ к файлам обеих сайтов, я Вам его предоставлю. Посмотрите, может быть просто перенесете то, что необходимо.

Нужно, чтобы было примерно так:

На сайт http://fenixvl.tmweb.ru/

На первом шаге вводятся все данные заказчика, в т.ч. адрес доставки: город, область, страна

На втором шаге выбирается способ оплаты

На третьем шаге выбирается способ доставки. Если доставки на заданный адрес через EMS нет, то при выборе способа доставки EMS выводится сообщение "На Ваш адрес доставка через EMS не осуществляется". Но в таком случае нужно, чтобы на первом шаге клиент орфографически правильно заполнил адрес доставки.

Доставка будет осуществляться только по России. Причем пункт отправки будет только один.

Вес товара будут браться из характеристики товара.

Joomla
12 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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