Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спон.

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства

Нужно создать сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства. Основная задача при регистрации пользователей правильно и автоматизированно собрать контактные данные. Наличие подключенных платёжных систем. За основу предполагается использовать готовый интернет магазин. В качестве продукта недолгоживущая персональная ссылка (работающая в течении 4 часов).

Сайт должен заработать сегодня вечером, на доработку функционала 2 дня, подключение платёжных систем параллельно с доработкой осуществить.

12 лет назад
tgotovceva
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров