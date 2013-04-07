Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спон.

Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства

Нужно создать сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства. Основная задача при регистрации пользователей правильно и автоматизированно собрать контактные данные. Наличие подключенных платёжных систем. За основу предполагается использовать готовый интернет магазин. В качестве продукта недолгоживущая персональная ссылка (работающая в течении 4 часов).

Сайт должен заработать сегодня вечером, на доработку функционала 2 дня, подключение платёжных систем параллельно с доработкой осуществить.