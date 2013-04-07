Задача вытащить алгоритм из декомпилированного swf файла и переписать этот алгоритм например на пхп или JS. Ищется знаток флеша и экшнскрипта, большим плюсом будет умение декомпилировать swf файлы и разбираться в коде.
Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спон.
Сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства
Нужно создать сайт продажи инфопродукта с учётом 2 уровней спонсорства. Основная задача при регистрации пользователей правильно и автоматизированно собрать контактные данные. Наличие подключенных платёжных систем. За основу предполагается использовать готовый интернет магазин. В качестве продукта недолгоживущая персональная ссылка (работающая в течении 4 часов).
Сайт должен заработать сегодня вечером, на доработку функционала 2 дня, подключение платёжных систем параллельно с доработкой осуществить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно разработать небольшую админку на фреймворке YAF с простым добавлением новостей в указанные категории + должен быть расширенный бб редактор, вся работа админки должна быть связана с jQuery mobile. По всем вопросам писать в ...Закрыт12 лет назад
- $50
Нужно вивести на сайте(двиг дле) количиство твитов определенного человека. А также читаемих и читателей и аватар. В интернете находил только для сайтов, а не твиттера Обясню на пальцах: Мне нужно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Написать js скрипт. Имеется список select из трех объектов. Ниже - три строчки текста. Когда выбирается пункт №2 исчезает первая строка.Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен программист, хорошо разбирающийся в OpenCart. Есть сайт, на нём нужно сделать совсем небольшие правки, исправить некоторые ошибки, поставить его на хостинг, немного меня проконсультировать по работе сайта. Работа не большая, займёт 2-3 часа. В ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
сайт http://sila-prirody.ru/ сделан на MODx (шопкипер), нужно подключить скрипт партнерской программы.Закрыт12 лет назад
Необходимо установить SAPE на скрипт Webasyst. Прошу откликаться только тех, кто ставил САПУ на эту CMS (там есть свои сложности).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Пишу запрос, необходимо сохранить результат подзапроса в переменную и использовать в запросе в дальнейшем, подскажите как сделать правильно ? Skype: blackcat200777: UPDATE `xf_forum` SET `last_post_id` = ...Закрыт12 лет назад
Необходимо регулярное выражение которое заменяет код вида: [video][/video] на [media="youtube"]Ic2MKYUlchA[/media]Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно на сайт Joomla 2.5 добавить рейтинг(звезды) типо как тут - statusik.su (под статусами) СпасибоВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад