Программирование флеша.

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Закрыт4 заявки191 просмотр

Задача вытащить алгоритм из декомпилированного swf файла и переписать этот алгоритм например на пхп или JS. Ищется знаток флеша и экшнскрипта, большим плюсом будет умение декомпилировать swf файлы и разбираться в коде.

JavaScriptPHP
12 лет назад
maxstor2004
Виталий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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